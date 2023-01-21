В Екатеринбурге ищут мужчину, который купил алкоголь и трусы на чужие деньги

Мужчина перед Новым годом закупился на чужие деньги. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, который при помощи чужой банковской карты два раза отоварился в магазине. Об этом в полицию сообщила владелица карты, которая обнаружила списания средств за покупки, которых она не совершала.

26 и 27 декабря 2022 года мужчина несколько раз посетил торговый центр по улице Сулимова в Пионерском поселке, где приобрел алкоголь и трусы, попав на записи камер видеонаблюдения. Об этом информирует отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Мужчина даже не скрывает лица. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

После этого женщина обратилась в отдел полиции №3 Кировского района. Стражи порядка обратились к жителям Екатеринбурга, узнавших на фото и видео мужчину, обратиться в органы правопорядка по телефону уголовного розыска 8 932 611 18 62, либо 102. Гражданину предлагают явиться в отделение полиции по адресу улица Уральская, 70а для пояснений и возместить ущерб женщине.