В Екатеринбурге прошел фестиваль «Ледовый штурм»

Фото: группа «Ледовый штурм» в социальной сети «ВКонтакте»

В центре Екатеринбурга, 22 января, взрослые и дети разукрашивали ледовый городок на площади 1905 года. Красочные граффити наносили на скульптуры в рамках фестиваля «Ледовый штурм». По традиции, мероприятие приурочено к закрытию главного городка Екатеринбурга.

В конкурсе участвовали учащиеся художественных школ и студий. Организаторы выбирали 70 лучший работ, которые были воплощены на ледовых скульптурах.

- Праздник состоялся, несмотря на то, что краски стекали с ледовых стен, изображение расплывалось. Это происходило из-за теплой и солнечной погоды. Ледовые стены украсили персонажи уральских сказов, памятники архитектуры Екатеринбурга, надписи к юбилею города, - сообщили организаторы «Ледового штурма» в социальной сети «ВКонтакте».

Ледовые стены вокруг главной елки расписывали профессионалы граффити искусства. Комиссия выбрала победителей конкурса и вручила им подарки. Фестиваль проводят в Екатеринбурге с 2008 года.

Ранее, в мэрии рассказывали, что будет с главной елкой города. Ее было решено отправить на доски. Не исключено, что из них сделают сувениры.