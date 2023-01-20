Из главной елки Екатеринбурга сделают сувениры

Сначала ель распилят на доски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елку из ледового городка на главной площади Екатеринбурга пустят на доски. Затем в мэрии подумают над тем, чтобы из досок создать сувениры, рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации города.

- Планируем переработку: распилить, отработать на доски, потом уже с досками, видимо, будем думать про изготовление сувениров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в этом году новогодняя ель в ледовом городе на Площади 1905 года была живой впервые за несколько лет. 30-метровую красавицу привезли в Екатеринбург 8 декабря, а установили 15 декабря.

Ледовый городок в этом году открылся 29 декабря, а проработает до 22 января. Затем его закроют традиционным «Ледовым штурмом» - множество уральских художников создадут граффити прямо на ледовых фигурах 21 января.