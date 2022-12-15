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Общество15 декабря 2022 7:00

На площади 1905 года в Екатеринбурге установили 30-метровую новогоднюю елку

Показываем, как главное праздничное дерево города приводили в вертикальное положение
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Елку установили 15 декабря, в полдень

Елку установили 15 декабря, в полдень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделю назад, 8 декабря, ночью в Екатеринбург привезли главную праздничную елку города. Она будет украшением площади 1905 года, где вскоре построят ледовый городок.

Почти неделю елка провела в горизонтальном положении на специальных подставках

Почти неделю елка провела в горизонтальном положении на специальных подставках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти неделю живое дерево высотой в 30 метров и диаметром в восемь метров пролежало на площади на специальной подставке. Все это время ей добавляли пышности - прикрепляли дополнительные ветви, так как часть своих при транспортировке она растеряла. А сегодня, 15 декабря, рабочие привели ее в вертикальное положение.

Звезду на макушке елки предварительно протерли - чтобы сияла ярче

Звезду на макушке елки предварительно протерли - чтобы сияла ярче

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительно на нее установили пятиконечную красную звезду. Поднимали елку с помощью спецтехники. В вертикальном положении ее поставили на фундамент из каменных блоков. Вскоре их закроют от глаз ледяной стеной.

Поднимали елку с помощью спецтехники

Поднимали елку с помощью спецтехники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фундамент елки. Вскоре его закроют от глаз стеной из ледяных блоков

Фундамент елки. Вскоре его закроют от глаз стеной из ледяных блоков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для понимания размеров елки - вот так выглядит человек на фоне ее ствола

Для понимания размеров елки - вот так выглядит человек на фоне ее ствола

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоро вокруг елки вырастет ледовый городок

Скоро вокруг елки вырастет ледовый городок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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