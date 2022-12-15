На площади 1905 года в Екатеринбурге установили 30-метровую новогоднюю елку

Елку установили 15 декабря, в полдень
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Неделю назад, 8 декабря, ночью в Екатеринбург привезли главную праздничную елку города. Она будет украшением площади 1905 года, где вскоре построят ледовый городок.
Почти неделю елка провела в горизонтальном положении на специальных подставках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Почти неделю живое дерево высотой в 30 метров и диаметром в восемь метров пролежало на площади на специальной подставке. Все это время ей добавляли пышности - прикрепляли дополнительные ветви, так как часть своих при транспортировке она растеряла. А сегодня, 15 декабря, рабочие привели ее в вертикальное положение.
Звезду на макушке елки предварительно протерли - чтобы сияла ярче
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Предварительно на нее установили пятиконечную красную звезду. Поднимали елку с помощью спецтехники. В вертикальном положении ее поставили на фундамент из каменных блоков. Вскоре их закроют от глаз ледяной стеной.
Поднимали елку с помощью спецтехники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фундамент елки. Вскоре его закроют от глаз стеной из ледяных блоков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для понимания размеров елки - вот так выглядит человек на фоне ее ствола
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Скоро вокруг елки вырастет ледовый городок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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