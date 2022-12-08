Ночью в Екатеринбург привезли 30-метровую елку для Ледового городка

Чтобы доставить ель в центр уральской столицы понадобилась специальная техника Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Новый год уже вот-вот настанет, и Екатеринбург к этому капитально готовится. Этой ночью, например, на площадь 1905 года привезли главную праздничную елку, которая станет украшением Ледового городка. В этот раз она живая. Высотой будет в 30 метров и диаметром кроны в самом широком месте – в восемь метров.

Спилили ее еще в среду днем. Но чтобы доставить дерево-гигант в центр уральской столицы понадобилась специальная техника и несколько часов. Так что прибыла она только ночью. После долгой дороги ель пока выглядит не очень, но в мэрии обещают, что ее приведут в порядок.

- В пути гранд-дама растеряла часть своего убранства, однако специалисты учли эту возможность еще при подготовке к транспортировке и часть «юбки» прибыла отдельно от владелицы, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Эта ситуация будет исправлена при монтаже дерева и горожан главная новогодняя красавица встретит во всем своем великолепии.

Обычно на площади 1905 года ставят искусственную елку – в форме гигантского зеленого конуса с тысячами лампочек иллюминации. Но и живую иногда делают. В прошлый раз, например настоящей елкой горожан порадовали в 2018 году. Ее высота была 21 метр, а вес составил две тонны. В тот год праздничное дерево тоже привезли в город ночью. На площади 1905 года ее встречал оркестр и ростовые куклы в виде белых медведей, а за рулем грузовика сидел Дед Мороз.

К слову, сам Ледовый городок в этом году посвящен грядущему 300-летию Екатеринбурга. Он будет выполнен в виде деревянной крепости, которой была столица Урала в XVIII веке.

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