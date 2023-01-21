В Екатеринбурге в третьей декаде месяца неожиданно потеплело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге солнечную погоду сменят тучи и небольшой снегопад. Это произойдет уже в ближайшее воскресенье.

В субботу, 21 января, в Екатеринбурге утром малооблачно, - 8 градусов, ветер западный до 4 метров в секунду. Днем воздух прогреется до – 5 градусов, такая же температура будет до утра воскресенья. При этом, на протяжении суток будет облачно с прояснениями.

В воскресенье, 22 января, в Екатеринбурге установится пасмурная погода, а к ночи пройдет небольшой снегопад. Днем температура воздуха составит – 6 градусов, к ночи похолодает до – 10. Ветер на протяжении суток будет западным, 5-6 метров в секунду.

Напомним, что в третьей декаде января в Екатеринбурге установилась весенняя погода. В этом году до уральской столицы так и не дошли Крещенские морозы.