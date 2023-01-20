Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на выходные с 20 по 22 января 2023 года

В теплые зимние выходные приятно выехать на природу с семьей и друзьями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области со второй половины января сохраняет удивительную для региона стабильность. Столбики термометров поднялись с -20 градусов, который держались в городе и области всю первую половину января, до -5 - -10. В последняя время синоптики и вовсе предупреждали, что в регион вернется весна. Точный прогноз погоды на выходные с 20 по 22 января удалось дать лишь по самым последним данным метеостанций.

- 20 января облачности станет меньше, и дневные температуры по югу области, к востоку от гор, могут достигнуть нулевой отметки. Кстати, в Екатеринбурге оттепели не было с 24 декабря, - отмечает автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.

Но 20 января по оценкам синоптиков станет заключительным днем погодной стабильности. Южноуральский антициклон начнет движение на юг и на запад, и на Среднем Урале в субботу 21 января усилится ветер.

Температура воздуха в Свердловской области 20 января достигнет днем в некоторых муниципалитетах -6 градусов, а в некоторых – до -1 градуса. На юге будет фиксироваться слабая оттепель, а на юге-западе будет холоднее – до -10 градусов.

В Екатеринбурге 20 января юго-западный и западный ветры приведут к тому, что воздух может прогреться до -2, а по некоторым оценкам и до 0 градусов по Цельсию. Осадков не будет, а небо будет ясным.

Солнечная пятница сменится пасмурной субботой 21 января. Ночью будет до -8 - -9, а днем – -5. Местами в регионе воздух прогреется до 0 градусов.погода в Екатеринбурге и Свердловской области 21 января приблизится к весенней.

22 января в Екатеринбурге будет также пасмурно, днем до -5 - -7, ночью до -7 - -10 градусов. Вечером 22 января в Екатеринбурге начнется небольшой снегопад, который продолжится на следующей неделе. Погода в Свердловской области 22 января также будет теплой – до -3 днем и до -4 ночью. Похолодание начнется лишь со следующей недели.