На полтора года осудили свердловчанина, укравшего коньяк за 400 рублей

За кражу мужчину осудили на полтора года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанину, укравшему в продуктовом магазине Заречного коньяк за 400 рублей, дали реальный срок. Об этом сообщили в городском суде Краснотурьинска.

Кража произошла 8 декабря. В нетрезвом виде мужчина украл бутылку алкоголя. Преступление свердловчанин скрывать не стал.

- Он взял спиртное с прилавка и, не скрываясь, последовал с ним к выходу. Несмотря на предупреждение продавца об уголовной ответственности, мужчина скрылся, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Во время суда мужчина признал свою вину. Обвиняемый пояснил, что ущерб украденного он возместил. Однако мужчине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы. Как оказалось, свердловчанин уже был судим за наркопреступления, а также за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Ранее в Екатеринбурге осудили молодого человека, укравшего вещи в брендовом магазине. Вместе с сообщниками парень похитил одежды на 369 тысяч рублей.