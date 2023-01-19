В Екатеринбурге осудили 20-летнего воришку брендовых вещей

Ущерб от действий преступников превысил 369 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили 20-летнего воришку, который вместе с подельниками обокрал магазин брендовых вещей. Во время разбирательства выяснилось, что в мае прошлого года сообщники решили подзаработать незаконным способом и ночью пришли к торговой точке на Белинского.

- Вблизи магазина они надели балаклавы, после чего один из них, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, разбил стекло двери. Проникнув внутрь, злоумышленники похитили имущество, в том числе вещи брендовых марок и сумки, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ущерб от действий преступников превысил 369 тысяч рублей. Вскоре одного из налетчиков удалось задержать.

По решению суда, молодой человек проведет в колонии общего режима чуть больше двух лет, также он обязан возместить пострадавшей стороне причиненный ушерб.