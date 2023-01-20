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НовостиОбщество20 января 2023 17:41

В Екатеринбурге во двор жилого дома пришли две лисицы

Очевидцы накормили хвостатых, хотя специалисты напоминают, что давать еду диким животным не рекомендуется
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Животные пришли во двор жилого дома по улице Карла Маркса

Животные пришли во двор жилого дома по улице Карла Маркса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местные жители обратили внимание на двух лисиц, которые пришли во двор жилого дома по улице Карла Маркса. При этом женщины, заснявшие животных на видео, обратили внимание на их разное поведение: один из зверьков посторонился людей, второй же даже не боится подходить близко.

Примечательно, что очевидцы накормили хвостатых, хотя специалисты напоминают, что давать еду диким животным крайне не рекомендуется.

- Угощаем их сыром, никаких косточек, они его берут и закапывают в сугробы, - комментируют происходящее за кадром.

Ранее житель Североуральска стал свидетелем необычного новогоднего свидания. Во время его смены на предприятии за городом, вечером, 31 декабря, на дорогу вышла лиса. Рыжая красавица даже не отказалась от новогоднего ужина – куриных голов, которые ей заботливо подкинул сотрудник.