Уралец записал на видео новогоднее свидание кота с лисой

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Житель Североуральска стал свидетелем необычного новогоднего свидания. Во время его смены на предприятии за городом, вечером, 31 декабря, на дорогу вышла лиса. Рыжая красавица даже не отказалась от новогоднего ужина – куриных голов, которые ей заботливо подкинул сотрудник.

- Во время обхода я увидел лису. Решил угостить ее куриными головами, которыми питается наш кот по кличке Миша. Она начала выпрашивать еду вновь. Миша увидел, что она ко мне подходит и начал подкрадываться вместе со мной. Он явно опасался атаки лисы и предупредительно выгнул спину. Рыжая стала заманивать Мишу в лесной массив, - рассказал «КП-Екатеринбург» сотрудник предприятия Эдуард Разумов.

Встреча едва не переросла в битву между рыжей плутовкой и суровым котиком Мишей. После новогоднего угощения лиса поспешила удалиться обратно в привычную среду обитания. А кота Мишу пришлось заносить в теплое помещение предприятия. По словам Эдуарда, здесь лисы за чертой города выходят к людям довольно часто.

Ранее, в Екатеринбурге увидели лису около детской больницы на улице Буторина. Очевидцы увидели, что животное пробежало по парковке.