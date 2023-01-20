Уральские спасатели предупредили об опасности схода снега с крыш во время потепления

В региональном МЧС напомнили, что в некоторых районах температура будет прогреваться до положительных отметок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские спасатели предупредили жителей Екатеринбурга об опасности схода снега с крыш во время потепления. В региональном МЧС напомнили, что в некоторых районах температура будет прогреваться до положительных отметок.

- В таких условиях на крышах зданий под лучами солнца идет активный процесс таяния снега, а ночью из-за перепада температур образуется наледь. Тяжелый снег и глыбы льда могут падать с высоты. Не приближайтесь к таким домам и не позволяйте находиться там детям, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область пришло потепление. Морозы и ураганный ветер, бушевавшие в первой половине января, окончательно сменились внезапной оттепелью.

По данным Уральского гидрометцентра, уже 19 числа воздух прогреется до -2 градусов. А через пару дней столбики термометров вовсе поднимутся до нуля градусов.