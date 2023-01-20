В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта участку улицы Чеверева

Планируется, что закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты МУП «Водоканал» на месяц закроют движение транспорта участку улицы Чеверева. Ограничения будут действовать с 1 по 28 марта в районе дома № 6.

- Это связано со строительством сети водоотведения к дому № 6 на улице Чеверева. Объезд будет организован по улицам Щелкунской, Бисертской и переулкам Сухановскому и Черноусовскому, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в I квартале 2023 года еще на пяти участках запретят парковку: на улицах установят специальные дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку транспортных средств: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».