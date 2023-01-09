Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 12:24

В Екатеринбурге запретят парковку еще на пяти улицах

На этих участках установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Цель установки знаков – увеличение пропускной способности наиболее загруженных отрезков

Цель установки знаков – увеличение пропускной способности наиболее загруженных отрезков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге в I квартале 2023 года еще на пяти участках запретят парковку: на улицах установят специальные дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку транспортных средств: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

- Знаки будут установлены на следующих участках: Братьев Быковых, от Еремина до Челюскинцев; бульвар Академика Семихатова, от Чкалова до Михеева; от улицы Калинина до улицы Кировградской по улицам Ломоносова, Авангардная и Красных Борцов, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Цель установки знаков – увеличение пропускной способности наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети мегаполиса.

Напомним, в Екатеринбурге с января 2023 года на участке улицы Хохрякова запретят парковку. В центре организации движения рассказали, что знаки установят от дома № 39 до здания № 33.