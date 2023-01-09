В Екатеринбурге запретят парковку еще на пяти улицах

Цель установки знаков – увеличение пропускной способности наиболее загруженных отрезков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге в I квартале 2023 года еще на пяти участках запретят парковку: на улицах установят специальные дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку транспортных средств: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

- Знаки будут установлены на следующих участках: Братьев Быковых, от Еремина до Челюскинцев; бульвар Академика Семихатова, от Чкалова до Михеева; от улицы Калинина до улицы Кировградской по улицам Ломоносова, Авангардная и Красных Борцов, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Цель установки знаков – увеличение пропускной способности наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети мегаполиса.

Напомним, в Екатеринбурге с января 2023 года на участке улицы Хохрякова запретят парковку. В центре организации движения рассказали, что знаки установят от дома № 39 до здания № 33.