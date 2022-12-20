В Екатеринбурге на участке улицы Хохрякова запретят парковку

Запрещающие знаки установят от дома № 39 до здания № 33 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге со следующего года на участке улицы Хохрякова запретят парковку. В центре организации движения рассказали, что запрещающие знаки установят от дома № 39 до здания № 33.

- В январе 2023 года на данном участке появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Специалисты учли мнение граждан, неоднократно обращавшихся в администрацию, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах. В мэрии рассказали, что по просьбам горожан знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в Кировском и Железнодорожном районах.

- Знаки будут установлены на улице Первомайской, от улицы Мира до улицы Гагарина, и на улице Технической, от улицы Надеждинской до проезда Теплоходного, - отметили в пресс-службе администрации города.