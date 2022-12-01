Автомобилистов предупреждают об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах. В мэрии рассказали, что по просьбам горожан знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся в Кировском и Железнодорожном районах.

- Знаки будут установлены на улице Первомайской, от улицы Мира до улицы Гагарина, и на улице Технической, от улицы Надеждинской до проезда Теплоходного, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Автомобилистов предупреждают об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на Айвазовского. Проехать нельзя будет по участку от Циолковского до Щорса.

- Сотрудники ООО «Специализированный застройщик «Атлас Парк Столиц-3» ограничат движение транспорта по улице Айвазовского с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года, - предупредили в мэрии Екатеринбурга.