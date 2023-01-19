Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область до конца недели окутает смогом. Предупреждение синоптиков действует с 20:00 19 января, планируется, что его снимут вечером 22 января.

- Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении уральского Гидрометцентра.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловскую область пришло потепление. Морозы и ураганный ветер, бушевавшие в первой половине января, окончательно сменились внезапной оттепелью.

В пятницу, 20 января, ночная температура ожидается до -13 градусов. Днем в воздухе потеплеет до -2. В выходные, 21 января, станет еще теплее, температура поднимается до 0... -5 градусов в области.