Губернатор Свердловской области окунулся в купель во время Крещения

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев окунулся в купель во время православного праздника Крещение. Для этого глава региона приехал в Верхотурье, кроме того, он посетил святочную ярмарку и познакомился с работами мастеров Дома народных художественных промыслов и ремесел.

- Отдельно хочу отметить активность и инициативность верхотурцев, искреннюю заинтересованность в судьбе родного города. Важно прислушиваться к их мнению, всячески поддерживать людей в желании направлять силу и энергию на позитивные преобразования, - заявил сам губернатор.

Напомним, что минувшей ночью в Свердловской области, как и по всей России, прошли крещенские купания. Жители региона окунались в иордани, оборудованные специальными защитными коробами.

- В ночь с 18 на 19 января в в крещенских купаниях в Свердловской области приняли участие около 12 000 человек, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.