А так крещенские купания прошли под Ревдой Фото: Владимир Коцюба-Белых, газета «Ревдинский рабочий»

Минувшей ночью в Свердловской области, как и по всей России, прошли Крещенские купания. Жители региона окунались в иордани, оборудованные специальными защитными коробами. Так верующие отмечали праздник Крещения Господня. В четверг днем, 19 января, региональные власти подвели предварительные итоги крещенских купаний.

- В ночь с 18 на 19 января в в крещенских купаниях в Свердловской области приняли участие около 12 000 человек, в том числе более 3000 екатеринбуржцев, - сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Для верующих в регионе действуют более 80 купелей, которые освящены церковнослужителями Екатеринбургской епархии, одобрены спасателями и Роспотребнадзором.

Крещенские купания продолжаются. За тем, чтобы окунание в купели прошли без проблем следят 230 спасателей МЧС, больше 1400 сотрудников полиции, 36 специалистов Госинспекции по маломерным судам и 16 специалистов Уральского регионального поисково-спасательного отряда - в целом больше 1800 человек.