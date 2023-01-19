В Нижнем Тагиле за 2022 год удалось поймать 86 закладчиков

Об этом рассказали в полиции Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за 2022 год полиции удалось поймать 86 сбытчиков наркотических средств. Такой результат озвучил начальник штаба МВД Нижнего Тагила Олег Салабаев на заседании комиссии гордумы, сообщает издание TagilCity.

- По итогам 2022 года можно сказать, что подразделение окрепло и набирает обороты, - цитирует издание Олега Салабаева.

Помимо 86-ти наркосбытчиков, в городе удалось остановить работу двух колл-центров, через которые реализовывалась торговля наркотиками. В прошлом году в суд Нижнего Тагила поступили семь уголовных дел по сбыту в составе организованных групп.

Один из 86-ти закладчиков был пойман в самом начале 2022 года. Его задержали с мефедроном. Молодого человека задержали 20 января при патрулировании в лесополосе по улице Красногвардейская. Он постоянно заглядывал в телефон и привлек внимание стражей порядка. При досмотре у него нашли 60 свертков с мефедроном в левом кармане куртки.