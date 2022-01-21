В Нижнем Тагиле задержали закладчика с мефедроном

Полицейские уже задерживали этого молодого человека. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 23-летниего закладчика, у которого при себе было 60 грамм синтетического наркотика – мефедрона. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Молодого человека задержали 20 января при патрулировании в лесополосе по улице Красногвардейская. Он постоянно заглядывал в телефон и привлек внимание стражей порядка. При досмотре у него нашли 60 свертков с мефедроном в левом кармане куртки. Их закладчик собирался также разложить, но не успел это сделать.

- Во время проведения необходимых оперативных мероприятий наркополицейские установили, что подозреваемый в сбыте наркотических средств молодой человек успел сделать закладки в районе коллективных садов на Вагонке, куда незамедлительно направили следственно-оперативную группу, - говорится в сообщении.

У закладчика было при себе 60 свертков с наркотиком. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Там нашли 17 свертков с наркотиком. Молодого человека доставили в отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что два дня назад до задержания житель Нижнего Тагила уже останавливали силовики. Тогда его остановили в районе садов.

Молодой человек что-то раскапывал в снегу. Оказалось, что это были закладки, но без наркотиков. Полицейские узнали, что задержанный проходил некую проверку в интернет-магазине, торгующем запрещенными веществами. В тот раз стражи порядка предупредили молодого человека, что распространять наркотики незаконно и посоветовали ему не ввязываться в такую деятельность. Однако он не послушал силовиков.

На жителя Нижнего Тагила завели дело за покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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