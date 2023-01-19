В Екатеринбурге эвакуировали Арбитражный суд

Момент эвакуации. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания Арбитражного суда Свердловской области. Эвакуация прошла в районе 11 часов утра 19 января, сотрудники суда перешли в соседнее здания бизнес-центра «Манхэттен».

- Наши силы и средства на место не выезжали. В здании сработала система пожарной сигнализации, тревога была ложной, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

На момент публикации получить комментарий от пресс-службы Арбитражного суда не удалось. Также 18 января произошла массовая эвакуация школ в Среднеуральске и Верхней Пышме. Раскрывать причины в школе №5 в Среднеуральске не стали. Известно, что вторая смена приступила к учебе по расписанию.