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НовостиОбщество19 января 2023 7:43

В Екатеринбурге эвакуировали Арбитражный суд

Людей вывели в соседний БЦ «Манхэттен»
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Момент эвакуации. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Момент эвакуации. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания Арбитражного суда Свердловской области. Эвакуация прошла в районе 11 часов утра 19 января, сотрудники суда перешли в соседнее здания бизнес-центра «Манхэттен».

- Наши силы и средства на место не выезжали. В здании сработала система пожарной сигнализации, тревога была ложной, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

На момент публикации получить комментарий от пресс-службы Арбитражного суда не удалось. Также 18 января произошла массовая эвакуация школ в Среднеуральске и Верхней Пышме. Раскрывать причины в школе №5 в Среднеуральске не стали. Известно, что вторая смена приступила к учебе по расписанию.