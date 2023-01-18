Под Екатеринбургом эвакуировали несколько школ

Фото с места эвакуации. Фото: паблик "Реальный Среднеуральск" во "Вконтакте"

Утром несколько школ Среднеуральска, Верхней Пышмы и Ревды экстренно эвакуировали. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в школе №5 в городе Среднеуральск, ученики действительно были выведены из помещения.

- У нас прошла эвакуация. Разглашать причины мы не станем. Сейчас в школе все в порядке, вторая смена работает в штатном режиме, - подтвердили «КП-Екатеринбург» информацию в среднеуральской школе.

Также о внезапной эвакуации сообщалось в школе №2 в Верхней Пышме, писали местные жители в паблике «Реальный Среднеуральск» во «Вконтакте».

Ровно год назад, в январе 2022 года, в Екатеринбурге произошла массовая эвакуация школ. Тогда причина была во лжеминировании. Учеников выводили на улицы из-за сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту свердловского Управления ФСБ.