Инвалиду с хроническим заболеванием из Белоярского передали благоустроенную квартиру

Инвалид получила новую квартиру 44,8 квадратных метров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инвалид из поселка Белоярский получила благоустроенную квартиру. По состоянию здоровья женщина не может проживать с кем-то еще. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина страдает от тяжелого хронического заболевания. В таком случае, она имеет право на получение собственного жилья. Однако несколько лет в таком праве инвалиду отказывали.

- С целью восстановления жилищных прав заявителя межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием к администрации городского округа о предоставлении инвалиду благоустроенного жилого помещения во внеочередном порядке, - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Администрация города передала инвалиду новую квартиру. Ее площадь составляет 44,8 квадратных метра.

Также в Нижнем Тагиле прокуратура помогла инвалиду-колясочнику, который из-за отсутствия пандуса в доме не мог покинуть жилье с 2007 года. Свердловчанин даже не мог посетить аптеку, магазин и больницу.