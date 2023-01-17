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НовостиОбщество17 января 2023 20:07

В Нижнем Тагиле прокуратура добилась установки пандуса в доме инвалида-колясочника

Свердловчанин не мог покинуть дом с 2007 года
Дарья ЧИПУРИНА
Через суд удалось добиться установления пандуса для инвалида-колясочника

Через суд удалось добиться установления пандуса для инвалида-колясочника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле для инвалида-колясочника второй группы установили пандус у жилого дома. Это произошло только после вмешательства местной прокуратуры.

Еще в 2007 году в подъезде жилого дома колясочника произошел пожар. Сгорела деревянная лестница, которая помогала инвалиду спускаться. Тогда установили временную лестницу. Она не подходила для комфортного передвижения на коляске. Из-за этого инвалид был вынужден находиться дома. Он даже не мог посетить аптеку, магазин и больницу.

- Прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд исковое заявление с требованием об оборудовании места общего пользования многоквартирного дома, в том числе лестницы многоквартирного дома, под потребности инвалида, - рассказали в ведомстве.

В суде иск удовлетворили в полном объеме. В ближайшее время для тагильчанина должны установить пандус, при помощи которого он наконец сможет выйти на улицу.