В Екатеринбурге будут раздавать теплые вещи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Бездомным и нуждающимся раздадут теплые вещи Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Екатеринбурге пройдет акция для людей, нуждающихся в помощи. Им выдадут теплые вещи и крещенскую воду. Мероприятие начнется 19 января в 10 утра на площади Храма Преображения Господня.

Специалисты комплексного центра социального обслуживания Чкаловского района специально наберут крещенскую воду. Дальше они поедут к самому центру. Раздача вещей и воды пройдет там.

- С 10:30 на Автомобильном, 3 начнут раздавать нуждающимся, в том числе людям без определенного места жительства, воду, теплые вещи, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также всех нуждающихся специалисты смогут проконсультировать о видах возможной поддержки.

Ранее, в декабре 2022 года, в уральском поселке жители состряпали 50 тысяч пельменей для мобилизованных. Лепкой занимались сразу несколько поколений: и пенсионеры, и школьники. Всего на готовку ушла неделя.