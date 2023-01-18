На аэродром под Нижним Тагилом сел самый большой в мире вертолет

Вертолет перевезет другой корпус Ми-26. Фото: страница начальника аэродрома Александра Новоселова в социальных сетях

В Нижнем Тагиле на аэродроме Быньги приземлился вертолет Ми-26Т, который считается самым большим в мире. Снимками необычного летательного аппарата поделился начальник аэродрома Александр Новоселов.

- Только у нас на аэродроме прилетают такие маленькие птички - написал Александр Новоселов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как оказалось, вертолет перевезет другой корпус Ми-26, который также временно оставлен на аэродроме: фюзеляж воздушного судна отправят на ремонт с помощью приземлившегося борта.

Напомним, что в сентябре прошлого года Жителей Вторчермета напугал самолет, пролетевший низко над 25-этажкой на улице Аптекарской, 48. По данным E1.RU, борт оказался турбовинтовым транспортным самолетом Ан-22. Эксперты заверили, что никакой угрозы самолет для жителей не представлял и ничего необычного не произошло.