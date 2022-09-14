Борт оказался турбовинтовым транспортным самолетом Ан-22 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Вторчермета напугал самолет, пролетевший низко над 25-этажкой на улице Аптекарской, 48. По данным E1.RU, борт оказался турбовинтовым транспортным самолетом Ан-22. Эксперты заверили, что никакой угрозы самолет для жителей не представлял и ничего необычного не произошло.

- Самолет летел не низко и достаточно далеко от домов. Это не реактивный самолет, он был на нормальной высоте - 300-500 метров. Ничего необычного здесь нет,- рассказал изданию пилот Алексей Кочемасов.

По словам очевидцев, самолет вылетел из Кольцово. Мы запросили комментарий в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в прошлом году жителей Солнечного в Екатеринбурге напугал самолет, пролетевший над домами, как рассказывают очевидцы, в нескольких метрах. Также жители микрорайона утверждают, что в их квартирах едва не повылетали стекла.