В Екатеринбурге запретили окунаться в две купели во время Крещения

По словам специалистов, причиной такого решения стало неудовлетворительное качество воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора запретили окунаться в две купели во время Крещения. Санитарные врачи проверили качество воды и пришли к выводу, что там превышено содержание вредных примесей.

- Неудовлетворительное качество воды зафиксировано в следующих водных объектах: водоем между улицами Солнечная и Зеленая в поселке Чусовское озеро, а также база отдыха «Каменный пляж» на Шарташе, со стороны улицы Отдыха, 107, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Кроме того, крайне не рекомендуется нырять на реке Каменке вдоль улицы Карла Маркса в Каменске-Уральском.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге для православного праздника, который пройдет 18 и 19 января, организуют сразу 11 купелей. Весь список безопасных мест для праздника Крещения опубликовали в мэрии города.