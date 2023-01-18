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НовостиОбщество18 января 2023 12:18

В Екатеринбурге запретили окунаться в две купели во время Крещения

По словам специалистов, причиной такого решения стало неудовлетворительное качество воды
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам специалистов, причиной такого решения стало неудовлетворительное качество воды

По словам специалистов, причиной такого решения стало неудовлетворительное качество воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора запретили окунаться в две купели во время Крещения. Санитарные врачи проверили качество воды и пришли к выводу, что там превышено содержание вредных примесей.

- Неудовлетворительное качество воды зафиксировано в следующих водных объектах: водоем между улицами Солнечная и Зеленая в поселке Чусовское озеро, а также база отдыха «Каменный пляж» на Шарташе, со стороны улицы Отдыха, 107, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Кроме того, крайне не рекомендуется нырять на реке Каменке вдоль улицы Карла Маркса в Каменске-Уральском.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге для православного праздника, который пройдет 18 и 19 января, организуют сразу 11 купелей. Весь список безопасных мест для праздника Крещения опубликовали в мэрии города.