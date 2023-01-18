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НовостиОбщество18 января 2023 9:01

В Екатеринбурге в Крещение появятся 11 купелей

Православный праздник пройдет 18 и 19 января
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Купели будут на Шарташе и других водоемах города

Купели будут на Шарташе и других водоемах города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге для православного праздника, который пройдет 18 и 19 января, организуют сразу 11 купелей. Весь список безопасных мест для праздника Крещения опубликовали в мэрии города.

Оборудованные купели появятся на озере Шарташ, на Калиновских разрезах и еще в нескольких местах для Крещения. Публикуем полный список.

Список купелей

Список купелей

Помимо Екатеринбурга, безопасные купели будут оборудованы по всей Свердловской области. Для удобства местных жителей, появилась даже интерактивная карта со всеми адресами купелей в регионе.