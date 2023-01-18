В Екатеринбурге в Крещение появятся 11 купелей

Купели будут на Шарташе и других водоемах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге для православного праздника, который пройдет 18 и 19 января, организуют сразу 11 купелей. Весь список безопасных мест для праздника Крещения опубликовали в мэрии города.

Оборудованные купели появятся на озере Шарташ, на Калиновских разрезах и еще в нескольких местах для Крещения. Публикуем полный список.

Список купелей

Помимо Екатеринбурга, безопасные купели будут оборудованы по всей Свердловской области. Для удобства местных жителей, появилась даже интерактивная карта со всеми адресами купелей в регионе.