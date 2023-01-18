В Нижнем Тагиле в автобус не пустили семью с ребенком в коляске

Инцидент произошел 17 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле родители маленького ребенка пожаловались на водителя автобуса. 17 января семью с коляской отказались пускать в общественный транспорт. Об этом рассказал глава семейства Сергей городскому сообществу «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

- Мы 10 часов утра, когда в транспорте уже не час пик, хотели доехать от остановки «Школа № 49» с коляской, в которой находился маленький ребенок, но нас водитель так и не пустил в салон автобуса. Мол, "Мы с колясками не возим." И как быть? Невозможно все время таскать ребенка на руках, - рассказывает отец ребенка Сергей.

При этом семье нужно было попасть на Тагилстрой, куда трамваи в Нижнем Тагиле не ходят. Отец маленького ребенка утверждает, что на улицах города скользко, поэтому все время носить детей на руках опасно.

Недавно в Нижнем Тагиле заговорили о повышении проезда в общественном транспорте. На данный момент стоимость одной поездки в автобусе или трамвае составляет 24 рубля. Однако скоро цена может вырасти.