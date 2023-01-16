В Нижнем Тагиле снова может повысится стоимость проезда в общественном транспорте

В Нижнем Тагиле может вырасти стоимость на проезд в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев в радиоэфире «Комсомольская правда-Екатеринбург».

На данный момент стоимость одной поездки в автобусе или трамвае составляет 24 рубля. Однако скоро цена может вырасти.

- Пока у нас перевозчики готовят инвестиционную программу. Если они смогут ее в Региональной энергетической комиссии и защитить, то, возможно, немного тариф может вырасти. Но произойдет это не раньше, чем через полгода или год, - рассказал мэр во время прямого эфира.

Ранее в Нижнем Тагиле за 2022 год уже дважды поднималась стоимость на проезд в транспорте. С 1 июля 2022 года поездка в трамвае стала стоить 22 рубля. Для школьников и пенсионеров эта сумма была меньше – 14 рублей. Еще в марте того года уже шла речь о повышении тарифов до 24 рублей.