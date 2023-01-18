Каток будет работать только в выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлится работа катка на Экспо-Елке-2023. Гости смогут посетить масштабную площадку с уличными развлечениями до февраля.

- Гостей ждут бесплатные горки, уютные зоны отдыха и каток со сказочным лесом, диско-снеговиком и живой елкой, - рассказывают организаторы.

Каток будет работать только в выходные: 21, 22, 28 и 29 января, а также 4 и 5 февраля с 11:00 до 22:00.

Билет на каток с коньками или без них – безлимитный, то есть не ограничен по времени.

Стоимость выхода на лед со своими коньками для взрослых – 290 рублей, а для детей – 190 рублей, камера хранения стоит 50 рублей.

Также на катке работает прокат коньков. Для взрослых это будет стоить 590 рублей, для детей – 390 рублей. Для детей до пяти лет вход на каток и прокат коньков бесплатные.

- Если вы берете коньки напрокат, в залог нужно оставить документ, удостоверяющий личность, сотовый телефон в рабочем состоянии или денежные средства в размере 2000 рублей (что-то одно из списка), - уточняют организаторы Экспо-Елки-2023.

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