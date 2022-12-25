Экспо-Елка 2023 открыта с 24 декабря по 8 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошло открытие одной из главных площадок для отдыха всей семьей в новогодние праздники – Экспо-Елка 2023. Она работает с 24 декабря и по 8 января. «КП-Екате6ринбург» рассказывает, что приготовила для гостей Экспо-Елка 2023 и сколько это стоит.

Внутри детей встречают герои сказок и мультфильмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовый городок Экспо-Елка 2023

Снаружи здания «Екатеринбург-Экспо» расположился большой ледовый городок, в центре которого стоит живая 10-метровая елка. Он украшен скульптурами, а вечером подсвечивается яркими огнями. Здесь также есть горки и ледовый лабиринт, фудкорт и сказочный лес. По городку можно гулять свободно. Вход в него бесплатный.

Экспо-Елка 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Билеты на каток приобретаются отдельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с ледовым городком также есть большой каток. Билеты на него необходимо приобретать отдельно. Также внутри здания в третьем павильоне мы можете найти прокат коньков.

Есть также зона фудкорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть и ледовый лабиринт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на каток Экспо-Елка 2023

Со своими коньками: для взрослых – 290 руб.

Для детей от пяти лет – 190 руб.

Для детей до пяти лет – бесплатно.

С арендой коньков: для взрослых – 590 руб.

Для детей – 390 руб.

Безлимитные напитки (чай, кофе, глинтвейн) – 990 руб.

Экспо-Елка 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

График работы Ледового городка Экспо-Елка 2023

Ледовый городок можно будет посетить с 30 декабря. В этот день он будет работать с 17:00 до 22:00. В Новый год 31 декабря с 12:00 до 18:00, а 1 января с 12:00 до 22:00. Далее со 2 по 8 января городок будет работать с 10:00 до 22:00.

Экспо-Елка 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспо-Елка 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк аттракционов Экспо-Елка 2023

Внутри «Екатеринбург-Экспо» в масштабном семейном парке аттракционов, который находится в первом павильоне, гостей будут ждать карусели, батуты, VR-зона и игры с аниматорами.

Безлимитный билет в парк аттракционной будет стоить от 1790 рублей.

Внутри вас ждет парк аттракционов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году здесь есть отдельная VR-зона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспо-Елка 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспо-Елка 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспо-Елка 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакли Экспо-Елка 2023

В праздничные дни в МТС Live Холл будут проходить интерактивные спектакли.

«Чудеса случаются» (3+)

Во время интерактивного шоу-спектакля «Чудеса случаются» маленькие гости перенесутся в самое настоящее 32 декабря, где встретятся с персонажами любимых книг. Зрителей ждут невероятные спецэффекты, маштабные декорации и удивительные костюмы. Чудесная сказка с добрым финалом.

Билет на это шоу будет стоить от 410 рублей.

Каждый день здесь проходят интерактивные спектакли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В спектакле вас ждут крутые костюмы, свет, звук и декорации Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Елочка и ее друзья!» (0+).

Это интерактивный спектакль для самых-самых маленьких. Лесные зверюшки вместе с маленькими гостями отправятся в сказочное путешествие на поиски елочных украшений, где их будут ждать шоу световых картин, где каждый ребенок попробует себя в роли художника, и танцы возле елочки!

Билет на это шоу будет стоить от 790 рублей.

Расписание спектаклей и цены вы сможете также посмотреть на официальном сайте ЭкспоЕлки.

Больше фото с открытия Экспо-Елки 2023 вы можете посмотреть (здесь)