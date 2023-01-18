Объем госдолга в Свердловской области достиг 106 млрд рублей

Данные опубликовали на сайте регионального Минфина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем государственного долга в Свердловской области дошел до 106,4 млрд рублей. По данным регионального Минфина, объем госдолга увеличился на 6,9%. В январе 2022 года сумма долга доходила до 99 млрд рублей.

По данным ведомства, в большую часть суммы госдолга вошли бюджетные кредиты – 57,2 млрд рублей. Немного меньше половины суммы – ценные бумаги, 49,18 млрд рублей.

Банковских кредитов в структуре долга нет. В прошлый раз такая же сумма государственного долга в Свердловской области была в октябре 2021 года.

Ранее стало известно, что к 2026 году госдолг в регионе может достигнуть суммы в 216 млрд рублей. Это говорилось в постановлении о внесении изменений в бюджетный прогноз области до 2030 года, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев.