Авиакомпания «РусЛайн» запустила рейсы из Екатеринбурга в три города России

Полеты будут осуществляться дважды в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «РусЛайн» в этом году запустила рейсы из Екатеринбурга в три города России, лайнеры будут доставлять пассажиров в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Архангельск. Полеты будут осуществляться дважды в неделю на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

- С начала 2023 года пассажиры могут воспользоваться нашими удобными и доступными рейсами. Вместе с тем мы ведем активную работу по дальнейшему расширению географии полетов из Екатеринбурга и в скором времени будем рады предложить и другие направления, - сообщил заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Ранее стало известно, что Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Новый Уренгой. Самолеты в Ямало-Ненецкий автономный округ начнут летать 22 января и будут выполняться в дальнейшем по воскресеньям.