Самолеты в Новый Уренгой начнут летать 22 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Новый Уренгой. Самолеты в Ямало-Ненецкий автономный округ начнут летать 22 января и будут выполняться в дальнейшем по воскресеньям.

- Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - Выход на это востребованное направление нового перевозчика в лице Red Wings позволит снизить среднюю стоимость перелета.

Также в Red Wing отметили, что авиакомпания выполняет прямые рейсы из Екатеринбурга в 17 российских городов.

Напомним, Авиакомпания Red Wings 15 декабря запустила рейсы из Екатеринбурга в Египет. Первый самолет улетел в Хургаду с полной загрузкой. С 20 декабря авиакомпания также начала полеты в Шарм Эль Шейх. Рейсы выполняются на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200.