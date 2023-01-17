В аптеках Екатеринбурга не хватает эстрогенных препаратов

Ране, областной Росздравнадзор сообщал, что проблем с поставкой лекарств нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее, жители Екатеринбурга заявляли «КП-Екатеринбург» о том, что в аптеках города не хватает препаратов – детского «Ибупрофена», а также суспензии «Нурофен». Однако, свердловский Росздравнадзор сообщил, что дефицита нет.

Теперь екатеринбуржцы заметили, что в аптеках отсутствует ряд препаратов, среди которых гормональные, для кишечника и другие. Наличие лекарств, о которых сообщали екатеринбуржцы, мы проверяли на сайте аптечной справочной Екатеринбурга, а также в сети онлайн-аптек «Живика».

Так, по данным справочной в городских аптеках отсутствует эстрогенное средство «Дивигель». В наличии нет и трансдермального препарата «Климара».

Кроме того, отсутствует и антибиотик широкого спектра действия «Флемоклав Солютаб». В аптечной сети «Живика» нет в наличии средства «Хилак форте» для нормализации работы кишечника.

«КП-Екатеринбург» направили информационный запрос в областной Росздравнадзор по поводу отсутствия некоторых лекарственных препаратов.