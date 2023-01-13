Свердловский Росздравнадзор о наличии детских лекарств аптеках: «Дефицита нет»

Ранее жители Екатеринбурга жаловались на дефицит лекарств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В редакцию «КП-Екатеринбург» поступило сразу несколько запросов от читателей, связанных с нехваткой детски лекарств в аптеках. В частности, жители жаловались на отсутствие детской суспензии «Нурофен», а также детского «Ибупрофена». «КП-Екатеринбург» направила запрос в Росздравнадзор по Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба органа, препараты для снижения температуры и лечения ОРВИ регулярно поступают в свердловские аптеки.

- Лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием «Ибупрофен» регулярно поступают в гражданский оборот России. За январь 2023 года в оборот поступило более 120 серий препаратов, из них 57 серий в форме выпуска – суспензия под различными торговыми наименованиями, в том числе «Ибупрофен» и «Нурофен», - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Росздравнадзора по Свердловской области.

В свердловские аптеки регулярно поставляют медицинские препараты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается конкретно уральского региона, то по данным мониторинга в Росздравнадзоре, в местных аптеках есть в наличии препарат с МНН «Ибупрофен» в разных лекарственных формах.

Кроме того, в уральских аптеках нет дефицита и лекарства «Ингалипт». За начало января в продажу поступило около 600 тысяч упаковок препарата по всей стране. Плюсом, у покупателей есть возможность выбрать и другие аналогичные лекарства, нехватки которых тоже нет.

- В аптеках представлен широкий ассортимент лекарственных препаратов из группы противомикробных средств в виде аэрозолей и спреев для местного применения, - заключают в Росздравнадзоре по Свердловской области.

До этого фармацевты в аптеках Екатеринбурга говорили, что с поставками сразу нескольких популярных лекарств от простуды и гриппа есть проблемы уже несколько месяцев. В список дефицитных препаратов попали и антибиотики, такие как «Амоксиклав».

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