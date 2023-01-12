Нечем сбить жар ребенку: жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие лекарств в аптеках

Нехватку лекарств фиксируют в популярных аптечных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аптеках Екатеринбурга возник дефицит популярных детских лекарств. Мамы маленьких детей бьют тревогу: даже детскую суспензию «Нурофен», что выручала многих малышей, днем с огнем не сыщешь. Фармацевты разводят руками и предлагают отечественные аналоги.

- Нам пришлось покупать жидкий «Ибупрофен детский», но говорят, он хуже сбивает температуру, - делится с «КП-Екатеринбург» читательница Алина.

Во многих сетях аптек подтверждают, что «Нурофен» сейчас купить трудно. И даже незаменимый «Ибупрофен» найти теперь не так просто.

- Предлагаем разные аналоги, в зависимости от возраста. «Нурофена» нет совсем уже пару месяцев, а когда появится – не знаем, как и то, почему у нас с ним проблемы, - рассказывают «КП-Екатеринбург» фармацевты в одной из аптек популярной сети «Живика».

Во многих аптеках нет популярных детских лекарств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналогичная история и в другой сети «Аптека Вита». В одной торговой точке нет «Ибупрофена», как и «Нурофена». Говорят, что проблема в поставках.

Кроме того, возникла проблема и с самыми востребованными антибиотиками, такими как «Амоксиклав».

- Насчет дефицита среди детских лекарств сказать точно не могу, так как на самом деле ощущается нехватка антибиотиков. Доставок лекарств в аптеках нет, может быть, есть на складах, но в таком количестве, что раз-два и обчелся, - объясняют «КП-Екатеринбург» в аптеке сети «Апрель».

В федеральном Росздравнадзоре о ситуации предупредили заранее. Здесь также рассказали о мошенниках, которые наживаются на людях, которым срочно нужны лекарства.

- Сейчас могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей, - комментируют в пресс-службе Росздравнадзора.

Ощущается и нехватка антибиотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники же наживаются на предоплате за лекарства: предлагают покупателям внести предоплату, иногда и 100% от суммы самого препарата.

- Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются. Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют в лучшем случае деньгами, а в худшем – своим здоровьем, - заключают в органе.