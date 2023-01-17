«Гринвич» не будет судиться с сетью кофеен Starbucks

Представители Гринвича хотели взыскать с кофейни 6,3 млн рублей за долги по арендным платежам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге торговый центр «Гринвич» отказался от иска к сети кофеен Starbucks. Соответствующая информация появилась в картотеке на сайте Абитражного суда. Также информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил представитель «Гринвича» Илья Клюжин.

Ранее представители ТЦ хотели взыскать с компании 6,3 миллиона рублей за долги по арендным платежам, но в итоге сторонам удалось договориться.

Отметим, что ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месте кофеен Starbucks после ребрендинга откроются Stars Coffee. Владельцами новой сети стали рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Известно, что кофейни появятся в торговых центрах «Мега», «Гринвич» и «Пассаж».

Аналог иностранной сети кофеен Starbucks откроется в ТЦ «Гринвич» уже на этой неделе.