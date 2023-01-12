В Екатеринбурге открывается аналог Starbucks

Кофейня откроется в ТЦ «Гринвич». Фото: telegram-канал торгового центра

В Екатеринбурге открывается аналог иностранной сети кофеен Starbucks. Об этом сообщает ТЦ «Гринвич» в своем telegram-канале.

- Угадайте, кто откроется в «Гринвиче» на следующей неделе? Подсказка: начинается на Stars, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месте кофеен Starbucks после ребрендинга откроются Stars Coffee. Владельцами новой сети стали рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Известно, что кофейни появятся в торговых центрах «Мега», «Гринвич» и «Пассаж».