В Екатеринбурге вместо Starbucks откроются три кофейни от Тимати

Stars Coffee появится в ТЦ «Мега», «Гринвич» и «Пассаж» Фото: Александра БУДАЕВА

В Екатеринбурге на месте кофеен Starbucks после ребрендинга откроются Stars Coffee. Владельцами новой сети стали рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. О скором открытии точек говорится на карте «2ГИС».

По данным сервиса, Stars Coffee появится в торговых центрах «Мега», «Гринвич» и «Пассаж». Дата открытия пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что сеть кофеен Starbucks возобновит свою работу в России под брендом Stars Coffee. На логотипе заведения вместо русалки появилась девушка в кокошнике.

В Москве уже открылись обновленные кофейни. Жители столицы заметили, что в меню нет привычных позиций.