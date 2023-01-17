В школе провели обработку и осмотрели контактных детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе Екатеринбурга зарегистрировали случай заболевания туберкулезом. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области. По данным надзорного ведомства, туберкулез обнаружили в учебном заведении в декабре 2022 года. При этом отмечается, что выделения бактерий во внешнюю среду не было.

- Специалисты Северного Екатеринбургского теротдела Управления Роспотребнадзора провели эпидрасследование, по месту учебы ребенка выдано предписание о проведении дополнительных санпрофмероприятий, в том числе о проведении дезинфекции и осмотра контактных детей, - сообщили санврачи.

В Роспотребнадзоре отметили, что в учебном заведении была дважды проведена обработка - в декабре 2022 года и январе 2023 года.

- Эпидемиологи напоминают гражданам о важности вакцинации от туберкулеза и ежегодного прохождения диагностики для раннего выявления заболевания, - добавили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2018 года в самой престижной школе Екатеринбурга - гимназии №9, был зафиксирован случай заболевания туберкулезом. В учебном заведении провели тщательную санитарную обработку из-за которой школу пришлось закрыть на один день.