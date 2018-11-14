2018-11-14T18:31:26+03:00
Происшествия

Ученик самой престижной школы Екатеринбурга заболел туберкулезом

В учебном заведении на день прервали занятия
Лев Истомин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас занятия в школе идут в штатном режимеСейчас занятия в школе идут в штатном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В самой престижной школе Екатеринбурга – гимназии №9, в начале ноября зафиксирован случай заболевания туберкулезом. В учебном заведении провели тщательную санитарную обработку из-за которой школу пришлось закрыть на один день.

По информации департамента образования городской администрации, случай заболевания оказался единичным. Сейчас в ситуации разбираются специалисты Роспотребнадзора.

- Преподаватели и учащиеся класса, где заболел один из учеников, прошли все необходимые обследования. Больше случаев заболевания не выявлено, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Отметим, что сейчас в гимназии №9 на проспекте Ленина учебный процесс идет в привычном режиме.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24