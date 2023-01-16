Екатеринбуржцы собрали 3,6 тонн гуманитарной помощи для участников СВО

Свердловчане отправили участникам СВО теплые вещи, еду и туристические печи. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбуржцы снова собрали крупную партию гуманитарной помощи для участников СВО. Ее вес составил 3,6 тонн. Сбор был организован региональными отделениями «Союза женщин России» и «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» в рамках акции #МыВместе.

Свердловчане отправили для солдат теплые вещи, продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены, туристические печи.

- В очередной раз отправляем гуманитарный груз в зону СВО. Помощь собрана под руководством Ирины Юрьевны Чемезовой. В прошлом году она возглавила свердловское отделение «Союза женщин России» и за очень короткое время смогла объединить активных женщин, которые хотят внести вклад в развитие нашего региона, - рассказала депутат свердловского Законодательного Собрания Елена Трескова.

Ранее Екатеринбург стал лидером по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также для участников спецоперации на Украине. Самыми востребованными предметами стали продукты питания, теплая одежда и обогреватели.