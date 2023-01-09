Екатеринбург стал лидером по сбору гуманитарной помощи для Донбасса

Всего за 2022 год со всех регионов добровольцы собрали 3,5 тысячи тонн помощи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург и Москва стали лидерами среди российских городов по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе».
- Самыми востребованными предметами стали продукты питания, теплая одежда и обогреватели, - рассказали там.
Всего за 2022 год со всех регионов добровольцы собрали 3,5 тысячи тонн помощи. Также за год военным передали около 925 тысяч предметов. Среди них берцы и аккумуляторы. Больше всего таких вещей собрали жители Амурской, Кемеровской и Новосибирской областей.
Ранее редакция «КП-Екатеринбург» побывала в пункте сбора гуманитарной помощи. Мы узнали, как он работает и что туда несут горожане.