Екатеринбург стал лидером по сбору гуманитарной помощи для Донбасса

Всего за 2022 год со всех регионов добровольцы собрали 3,5 тысячи тонн помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург и Москва стали лидерами среди российских городов по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе».

- Самыми востребованными предметами стали продукты питания, теплая одежда и обогреватели, - рассказали там.

Всего за 2022 год со всех регионов добровольцы собрали 3,5 тысячи тонн помощи. Также за год военным передали около 925 тысяч предметов. Среди них берцы и аккумуляторы. Больше всего таких вещей собрали жители Амурской, Кемеровской и Новосибирской областей.

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» побывала в пункте сбора гуманитарной помощи. Мы узнали, как он работает и что туда несут горожане.