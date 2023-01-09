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НовостиОбщество9 января 2023 10:18

Екатеринбург стал лидером по сбору гуманитарной помощи для Донбасса

Он разделили первое место с Москвой
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Всего за 2022 год со всех регионов добровольцы собрали 3,5 тысячи тонн помощи

Всего за 2022 год со всех регионов добровольцы собрали 3,5 тысячи тонн помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург и Москва стали лидерами среди российских городов по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе».

- Самыми востребованными предметами стали продукты питания, теплая одежда и обогреватели, - рассказали там.

Всего за 2022 год со всех регионов добровольцы собрали 3,5 тысячи тонн помощи. Также за год военным передали около 925 тысяч предметов. Среди них берцы и аккумуляторы. Больше всего таких вещей собрали жители Амурской, Кемеровской и Новосибирской областей.

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» побывала в пункте сбора гуманитарной помощи. Мы узнали, как он работает и что туда несут горожане.