В Екатеринбурге появится филиал крупного крымского банка

Российский национальный коммерческий банк был создан 25 января 1991 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится филиал Российского национального коммерческого банка (РНКБ), главный офис которого находится в Симферополе. Информация об открытии появилась на официальном сайте кредитной организации.

По данным портала, отделение будет расположено в бизнес-центре «Палладиум» на улице Хохрякова, 10. Сейчас там идут ремонтные работы.

Российский национальный коммерческий банк был создан 25 января 1991 года в Москве. Известно, что его клиентами являются больше двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Свердловское УФАС оштрафовало АО «ОТП Банк» на 600 тысяч рублей за ненадлежащую смс-рекламу. Сообщения рассылали без согласия абонента. А также в нем не были указаны все необходимые условия, влияющие на стоимость кредита.