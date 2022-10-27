Свердловское УФАС оштрафовало «ОТП Банк» на 600 тысяч за ненадлежащую смс-рекламу

Заявителю отправили СМС с рекламой без его согласия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское УФАС оштрафовало АО «ОТП Банк» на 600 тысяч рублей за ненадлежащую смс-рекламу. Сообщения рассылали без согласия абонента. А также в нем не были указаны все необходимые условия, влияющие на стоимость кредита.

- В свою защиту «ОТП Банк» пояснил, что сообщение являлось не рекламным, а содержало персональные условия для конкретного лица, - говорится в сообщении УФАС.

Однако ведомство выяснило, что сообщения с точно таким же содержанием отправили на 10 тысяч номеров. Рассылка не носила индивидуальный характер.

Кроме того, кредитная организация заявляла, что в 2019 году получила от абонента заявку на кредит, что было расценено как согласие на получение рекламы. УФАС установило, что заявление содержало раздел, в котором спрашивается о согласии на получение сообщений от банка, в том числе рекламных. Однако заявитель не отметил ни один из вариантов.

В самом СМС банк не указал процентную ставку, платежи, комиссии по кредитным операциям и другие условия, влияющие на фактическую стоимость кредита. Хотя это предусмотрено законом. В ходе рассмотрения административного дела «ОТП Банк» исключил заявителя из рекламной рассылки.