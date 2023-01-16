При этом специалисты заверили, что для человека щитовка вообще не представляет опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала крупная партия зараженных пакистанских мандаринов. Эксперты выявили в фруктах карантинного вредителя плодовых культур красную померанцевую щитовку.

- Этот вредитель сильнее всего поражает именно цитрусовые культуры, колонизируя побеги, стволы, вызывая усыхание ветвей, опадение листьев, снижение урожайности и утрату товарного качества, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

При этом специалисты заверили, что для человека щитовка вообще не представляет опасности, поэтому было принято решение ввезти на территорию страны 18 тонн таких плодов.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово был задержан опасный мед. Его нашли в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана. Всего было зафиксировано три случая ввоза несанкционированного меда за 10 января.