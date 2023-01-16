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НовостиОбщество16 января 2023 11:54

В Свердловскую область попала крупная партия зараженных пакистанских мандаринов

Всего на территорию региона завезли 18 тонн таких фруктов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом специалисты заверили, что для человека щитовка вообще не представляет опасности

При этом специалисты заверили, что для человека щитовка вообще не представляет опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала крупная партия зараженных пакистанских мандаринов. Эксперты выявили в фруктах карантинного вредителя плодовых культур красную померанцевую щитовку.

- Этот вредитель сильнее всего поражает именно цитрусовые культуры, колонизируя побеги, стволы, вызывая усыхание ветвей, опадение листьев, снижение урожайности и утрату товарного качества, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

При этом специалисты заверили, что для человека щитовка вообще не представляет опасности, поэтому было принято решение ввезти на территорию страны 18 тонн таких плодов.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово был задержан опасный мед. Его нашли в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана. Всего было зафиксировано три случая ввоза несанкционированного меда за 10 января.